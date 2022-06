Ολυμπιακός: Επιμένουν στην Αγγλία για τον Λούκα Μιλιβόγεβιτς (pic)

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ της «Daily Express», Ράιαν Τέιλορ, οι Πειραιώτες παραμένουν στο παιχνίδι για την απόκτηση του Σέρβου χαφ που εσχάτως δεν έχει χρόνο στην Κρίσταλ Πάλας και δεν φαίνεται να υπολογίζεται για την επόμενη σεζόν. Ο Άγγλος δημοσιογράφος, λοιπόν, σε tweet του αναφέρει πως «ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται να υπογράψει ξανά τον Λούκα Μιλοβόγεβιτς».

Να θυμίσουμε, βέβαια, πως το συμβόλαιο του παίκτη με την Πάλας είναι ακόμα σε ισχύ και οι Λονδρέζοι θέλουν χρήματα για να τον παραχωρήσουν, ενώ και οι απολαβές του παίκτη είναι εξωφρενικές για τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα, την ώρα που ο Ελ Αραμπί αμείβεται με περίπου 40.000 λίρες την εβδομάδα, ο «Μίλι» παίρνει τα διπλάσια.

Έτσι πρόσφατα οι Βρετανοί ανέφεραν πως αν ο Μιλιβόγεβιτς αποχωρήσει από την Πάλας, θα μείνει πιθανότατα στην Αγγλία, όπου έχει προτάσεις. Λέγεται και γράφεται πως η Φούλαμ παίζει πολύ δυνατά για την απόκτησή του, ενώ ακούστηκε και η Νότιγχαμ του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Still some distance between Crystal Palace & Lens following latest round of talks regarding midfielder Cheick Doucouré. Eagles ready to pay around £15m but will have to raise offer to complete deal. Olympiacos also interested in re-signing Luka Milivojević. #CPFC