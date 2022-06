Ο Τσουαμενί έγινε η τέταρτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Ρεάλ!

Ο νεαρός Γάλλος κόστισε στους Μαδριλένους 88 εκατομμύρια ευρώ, με τον Τσουαμενί να προσπερνάει στην λίστα των ακριβότερων αποκτημάτων της Ρεάλ, τον θρυλικό, Ζινεντίν Ζιντάν.

Ο «Ζιζού» είχε αποκτηθεί από την Γιουβέντους έναντι 85,5 εκατομμυρίων ευρώ, με τον Τσουαμενί πλέον να αποτελεί την τέταρτη ακριβότερη μεταγραφή της Ρεάλ.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Εντέν Αζάρ (126,5 εκ.), στην δεύτερη ο Γκάρεθ Μπέιλ (111.1 εκ.) και στην τρίτη ο Κριστιάνο Ρονάλντο (103.4 εκ.)

Aurélien Tchouaméni is Real Madrid's fourth-most-expensive transfer of all time ✨ pic.twitter.com/sze83Ey6K4