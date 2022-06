Γκιγιέρμο Αμπασκάλ: Από τον πάγκο του Βόλου στη Σπαρτάκ Μόσχας! (pic)

Και το όνομα αυτού... Γκιγιέρμο Αμπασκάλ. Ο Ισπανός που πέρσι πέρασε από τον πάγκο του Βόλου, θα είναι ο νέος προπονητής της Σπαρτάκ αντικαθιστώντας τον Ιταλό Πάολο Βανόλι, ο οποίος ανακοίνωσε πριν λίγες ώρες ότι αποχωρεί από τους Μοσχοβίτες.

Σύμφωνα με τη Σπαρτάκ, ο Αμπασκάλ «είναι ένας «σύγχρονος ειδικός» με «αρκετή εμπειρία» στην προπονητική του ιστορία από τότε που ξεκίνησε τη νεανική του καριέρα στη Σεβίλλη.

Ο Αμπασκάλ θα αντικαταστήσει στον πάγκο τον Ιταλό Πάολο Βανόλι, ο οποίος αποχώρησε κοινή συναινέσει από τον σύλλογο μαζί με τους βοηθούς του. Ο Ιταλός δούλεψε μόνο για έξι μήνες με τον σύλλογο της Μόσχας, ο οποίος κατέκτησε το πρώτο του Κύπελλο Ρωσίας μετά από 19 χρόνια.

⚡ OFFICIAL: Guillermo Abascal is our new first team manager.



The 33 year old Spaniard was most recently at FC Basel, and has experience managing in a number of countries.



Welcome, Guillermo! 🇪🇦 pic.twitter.com/hVhzTgTALO