«Συμφώνησε με την Φενέρμπαχτσε ο Μάριο Μπράνκο»

Ο πρώην Τεχνικός Διευθυντής του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Πέδρο Σεπουβέλδα, έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με την τουρκική ομάδα για να αναλάβει τον ρόλο του Αθλητικού Διευθυντή.

Ο Μπράνκο μετά την θητεία του στον ΠΑΟΚ, ανέλαβε για λίγο, τα ίδια καθήκοντα που είχε στον Δικέφαλο, στην Φαμαλικάο και πλέον είναι μια ανάσα από το να γίνει ο νέος Αθλητικός Διευθυντής της «Φενέρ».

Ο Πορτογάλος θα έχει τον ρόλο του συνδετικού κρίκου ανάμεσα στην διοίκηση της Φενέρμπαχτσε και τον νέο προπονητή των Τούρκων, Ζόρζε Ζέσους.

❗️Exclusivo. Mário Branco vai ser o novo diretor do futebol do @Fenerbahce . Terá a função de ligação entre Jorge Jesus e a direção do #Fenerbahce . 🇵🇹🤝🇹🇷 pic.twitter.com/wkQFntoE9I