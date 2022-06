Συμφώνησαν Λίβερπουλ-Μπενφίκα για Νούνιες, στα 100 εκατ. ευρώ η μεταγραφή!

Σπουδαία μεταγραφική κίνηση από τους Reds, που ετοιμάζονται να κάνουν δικό τους τον Ουρουγουανό επιθετικό, ο οποίος προέρχεται από εξαιρετική σεζόν με την Μπενφίκα, μετρώντας 34 γκολ και 4 ασίστ σε συνολικά 41 συμμετοχές.

Η Μπενφίκα έκανε δεκτή την πρόταση της Λίβερπουλ ύψους 80 εκατ. ευρώ, ενώ στο deal προβλέπεται και μπόνους επίτευξης στόχων ύψους 20 εκατ. ευρώ όπως αναφέρει η "Record".

Σε ό,τι αφορά τον 22χρονο άσο, θα υπογράψει συμβόλαιο πέντε χρόνων, που θα του αποφέρει 8 εκατ. ευρώ ετησίως.

🚨 BREAKING: Liverpool and Benfica have found a total agreement for Darwin Nunez, with a deal done for €80m plus an additional €20m of achievable add-ons. The striker will sign a 5-year deal at Anfield. #awlive [@Record_Portugal] pic.twitter.com/BHnRO2TyXl