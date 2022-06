Ανακοίνωσε την επιστροφή Λακαζέτ η Λιόν

Πέντε χρόνια μετά την μεταγραφή του για την Αρσεναλ, έναντι 60 εκατομμυρίων ευρώ και μετά από μία σπουδαία θητεία στους «κανονιέρηδες», ο Αλεξάντρ Λακαζέτ, επέστρεψε στην ποδοσφαιρική του... βάση, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Λιόν.

«Η Λιόν, είναι πολύ υπερήφανη και πολύ χαρούμενη, που ανακοινώνει την επιστροφή στην ομάδα του επιθετικού της, Αλεξάντρ Λακαζέτ, για τις επόμενες τρεις σεζόν. Με την λήξη του συμβολαίου με την Αρσεναλ, ο Γάλλος διεθνής υπέγραψε μέχρι τις 30 Ιουνίου 2025», αναφέρει η ανακοίνωση του γαλλικού συλλόγου.

Η απόκτηση του 31χρονου Γάλλου επιθετικού θα επιβαρύνει οικονομικά την διοίκηση της Λιόν, παρά το γεγονός, ότι ο έμπειρος επιθετικός, μείωσε περίπου στο μισό τις απολαβές του σε σχέση με τα χρήματα που εισέπραττε στην Αγγλία. Ο Λακαζέτ είχε ετήσιο μισθό περίπου 10 εκατομμύυρια ευρώ, ενώ για να πεισθεί να επιστρέψει στην Λιόν, εισέπραξε ένα υψηλό πριμ υπογραφής.

👕 New jersey

🦁 New signing



Welcome back @LacazetteAlex #Lacazette2025 pic.twitter.com/QHIJ8c6cqy