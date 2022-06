To «στήσιμο» του αιώνα στη Νότιο Αφρική: Ματς παρωδίες με αυτογκόλ και τεράστια σκορ

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: Την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της περιφέρειας του Μοπάνι, έγιναν απίστευτα πράγματα για μια θέση που θα οδηγούσε στην ABC Motsepe Provincial League, την δεύτερη τη τάξη κατηγορία του πρωταθλήματος Νοτίου Αφρικής.

Πρωταγωνίστριες στο μέγα σκάνδαλο ήταν η Ματιγιάσι, που επιβλήθηκε της Ενσάμι Μάιτι Μπερντς με 59-1 σε ένα ματς παρωδία με 41 αυτογκολ (!), αφού η Ματιγιάσι που βρίσκονται στην 3η θέση ήθελε τη νίκη με διαφορά 18 γκολ προκειμένου να είναι αυτή που θα πανηγυρίσει την άνοδο.

Το αποκορύφωμα, ήταν όταν ένας παίκτης της Ματιγιάσι, που αποβλήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, χρίστηκε σκόρερ στο δεύτερο!

Αυτό, ωστόσο δεν ήταν το μόνο ματς που στήθηκε, αφού η άμεσα εμπλεκόμενη Σιβουλάνι Ντέιντζερους Τάιγκερς, που βρίσκονταν στην 2η θέση επικράτησε της Κοτόκο Χάπι Μπόις με 33-1, σε ένα ματς που είχε εφτά αυτογκολ, με τις τέσσερις ομάδες όπως ήταν φυσικό να μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Αφρικανικών αρχών.

Από την έρευνα της τοπικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, τα ματς κρίθηκαν στημένα και απέβαλε δια παντός και τις τέσσερις εμπλεκόμενες ομάδες, ενώ ποινές απαγόρευσης ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο για οκτώ χρόνια προτάθηκαν και για τους προπονητές των τεσσάρων ομάδων.

SAFA Mopani Region suspend Matiyasi FC head coach Kaizer Hlungwane & Nsami Mighty Birds FC coach Kulani Thwala from football activities for 8 years. Matiyisi FC is banned permenatly.



Mighty Birds 1-59 Matiyasi



-The match was fixed

-41 goals were own goals#SAFARegionalLeague pic.twitter.com/xHZEMPyt7Z