Μυθικός Λεβαντόφσκι: Έγινε τρίτος σκόρερ όλων των εποχών στην Ευρώπη!

Ο «Λέβα» έδωσε το προβάδισμα στους Πολωνούς, προτού ξεκινήσει η καταιγίδα των Βέλγων, φτάνοντας τα 76 γκολ σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων και ανέβηκε στην τρίτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών στην Ευρώπη.

Ο Λεβαντόφσκι προσπέρασε τον σπουδαίο, Σάντορ Κοτσίς στην σχετική λίστα και βρίσκεται στη τρίτη θέση, πίσω από την τεράστια μορφή του ουγγρικού ποδοσφαίρου Φέρεντς Πούσκας (84 γκολ) και τον μυθικό Κριστιάνο Ρονάλντο (117 γκολ).

Robert Lewandowski scores his 76th career international goal, passing Sándor Kocsis for 3rd most by a European man.



Only Cristiano Ronaldo (117) and Ferenc Puskás (84) scored more among European men. pic.twitter.com/yCMKfpJjdp