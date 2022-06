Ανακοίνωσε τον Φόρστερ η Τότεναμ (pic)

Ο Ιβάν Πέρισιτς είναι η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή της Τότεναμ και ο Αντόνιο Κόντε συνεχίζει τους σχεδιασμούς του για την περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας του Λονδίνου.

Οι «σπερς» κατέληξαν στον Φρέιζερ Φόρστερ, ο οποίος αποτελεί από σήμερα τη δεύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή.

Ο 34χρονος Αγγλος τερματοφύλακας έμεινε ελεύθερος από τη Σαουθάμπτον και υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Τότεναμ, για να γίνει ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας, πίσω από τον Ούγκο Γιορίς, καθώς ο Ιταλός, Πιερλουίτζι Κολίνι, θα φύγει από την ομάδα του Λονδίνου.

We're looking forward to next season too, Fraser ✊ pic.twitter.com/rpJVnub3DC