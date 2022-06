Ο Κέιν έγραψε ιστορία: Ξεπέρασε τον Μπόμπι Τσάρλτον

Ο επιθετικός της Τότεναμ, έφτασε τα 50 γκολ σε 71 συμμετοχές με την φανέλα της Εθνικής Αγγλίας και προσπέρασε τον Μπόμπι Τσάρλτον, που είχε σημειώσει 49 γκολ με τα «τρία λιοντάρια».

Επόμενος στόχος του Χάρι Κέιν, είναι να προσπεράσει τον Γουέιν Ρούνεϊ, προκειμένου να γίνει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για την Αγγλία.

Για να το καταφέρει, ο Κέιν χρειάζεται ακόμη τέσσερα γκολ, αφού ο Ρούνεϊ βρίσκεται στην κορυφή με 53 γκολ...

All time England top goalscorers:



◎ Wayne Rooney: 53 goals, 120 caps

◉ Harry Kane: 50 goals, 71 caps

◎ Bobby Charlton: 49 goals, 106 caps

◎ Gary Lineker: 48 goals, 80 caps

◎ Jimmy Greaves: 44 goals, 57 caps



The half-century club is now a two-man band. 5️⃣0️⃣ pic.twitter.com/vgwHKcR8Zk