Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε και νέο φιλικό με την Άλκμααρ στο Καραϊσκάκη

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει για τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα με την ΑΖ Άλκμααρ.

Συγκεκριμένα, στις 9 Ιουλίου ημέρα Σάββατο, στις 20:30, ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την ΑΖ Άλκμααρ στο Καραϊσκάκη.

Η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει την Άλκμααρ, σε φιλική αναμέτρηση στο Καραϊσκάκη, στις 9 Ιουλίου! / Our team will face @AZAlkmaar, in a pre-season friendly game at "G. Karaiskakis", on July 9th!