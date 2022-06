Λεφτά με ουρά: Αυτό είναι το καλοκαιρινό μεταγραφικό μπάτζετ της Νότιγχαμ!

Αποφασισμένη να τα «χώσει» γερά για μεταγραφές που θα την βοηθήσουν να εμφανίσει μία ανταγωνιστική ομάδα στην Premier League είναι η Νότιγχαμ. Η Φόρεστ επιστρέφει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου μετά από 23 χρόνια και σύμφωνα με τους Times ο τεχνικός της ομάδας Στιβ Κούπερ θα έχει στην διάθεση του αρκετό χρήμα για μεταγραφές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, o Βαγγέλης Μαρινάκης του υποσχέθηκε μεταγραφικό μπάτζετ που θα κυμαίνεται από τα 75 έως τα 100 εκατομμύρια λίρες και με το οποίο θα μπορέσει να φτιάξει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ, για να σταθεί στον απαιτητικό κόσμο της Premier League.

