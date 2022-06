Σάλκε: Και επίσημα ο Κράμερ στον πάγκο της

Και το όνομα αυτού... Φρανκ Κράμερ. Ο 50χρονος Γερμανός τεχνικός, που υπέγραψε διετές συμβόλαιο, θα αντικαταστήσει τον Μάικ Μπίσκενς, που οδήγησε την ομάδα στην επιστροφή στην Bundesliga.

Μέχρι τον περασμένο Απρίλιο, ο Κράμερ εργαζόταν στην Αρμίνια Μπίλεφελντ. Κατά το παρελθόν έχει δουλέψει στις Χόφενχαϊμ, Φορτούνα Ντίσελντορφ και Γκρόιτερ Φιρτ, ενώ στην τελευταία συνυπήρξε με τον νυν αθλητικό διευθυντή της Σάλκε, Ρούβεν Σρέντερ.

All the details on our new head coach 🗞️⤵️#S04