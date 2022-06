Επίσημο: Στη Λίβερπουλ για ακόμη μία σεζόν ο Μίλνερ

Με τη φανέλα της Λίβερπουλ θα αγωνίζεται επίσημα και τη νέα σεζόν ο Τζέιμς Μίλνερ, με τους reds να ανακοινώνουν την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Άγγλος μέσος, σύμφωνα με ρεπορτάζ, είχε ακόμη τρεις τουλάχιστον προτάσεις από άλλες ομάδες, ώστε να συνεχίσει εκεί την καριέρα του, αλλά αποφάσισε να μείνει πιστός στη Λίβερπουλ δεχόμενος σημαντική μείωση στις αποδοχές του.

Έτσι, ο Μίλνερ θα παραμείνει στο Αnfield για 8η σεζόν, με τον 36χρονο να βρίσκεται στα πλάνα του Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος εισηγήθηκε την ανανέωσή του και μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον vice captain της ομάδας.

We are delighted to announce that @JamesMilner has signed a new contract extension with the Reds 🙌🔴 pic.twitter.com/uaSHd0W4nJ