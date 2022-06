Ο πόλεμος στην Ουκρανία καλά κρατεί και από τις ρωσικές βόμβες δεν έχουν γλιτώσει ούτε οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Ο Ουκρανός μέσος της Αταλάντα, Ρούσλαν Μαλινόφσκι ανάρτησε στον λογαριασμό του στο twitter δύο φωτογραφίες από το βομβαρδισμένο προπονητικό κέντρο της Μέταλιστ στο Χάρκοβο.

Training base of FC Metalist in Kharkiv was bombed yesterday by russians. pic.twitter.com/ATZZwZoTZM