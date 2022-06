Φανταστείτε να δινόταν αυτό το πέναλτι σε ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος με VAR! (vid)

Οι Νορβηγοί έφυγαν με το διπλό από τη Σουηδία για τη 2η αγωνιστική του Nations League, επικρατώντας με 2-1. Το σκορ άνοιξε ο Χάαλαντ στο 20' με ένα αδιανόητο πέναλτι που έδωσε ο Άγγλος Άντονι Τέιλορ, το οποίο κέρδισε ο Θόρσμπι από τον Κραφθ, παρότι μάλιστα υπήρχε και VAR.

Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε...

Yes. I was going to question how on earth this was given as a penalty, then I realised Anthony Taylor is officiating with Stuart Attwell in VAR...pic.twitter.com/3qzFJiPgIv