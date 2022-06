Μυθικό σκηνικό στο ΗΠΑ-Ουρουγουάη: Μπλέχτηκαν τα κορδόνια των παπουτσιών τους! (vid)

Συγκεκριμένα, στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης ο μέσος της Ουρουγουάης, σε προσπάθεια του να μαρκάρει τον Άαροσον έμπλεξε τα κορδόνια των παπουτσιών τους με αυτά του μεσοεπιθετικού των Αμερικανών.

Οι παίκτες πήγαν προς άλλη κατεύθυνση και έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο προσπαθώντας να... ξεμπλέξουν την κατάσταση, κάτι που κατάφεραν μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

Δείτε παρακάτω το video:

Just when you thought you’d seen it all 🤷‍♂️



(via @FOXSoccer)pic.twitter.com/5EVWS6KdHH