Mία ανάσα από την Μπενφίκα ο Μάριο Γκέτσε (pic)

Σε πολύ καλό δρόμο φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της Μπενφίκα με τον Μάριο Γκέτσε. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία με τον νέο προπονητή των Λουζιτανών, Ρόγκερ Σμιντ να έχει παίξει καθοριστικό ρόλο σ' αυτές.

Έτσι εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να κλείσει το deal με την Μπενφίκα να πληρώνει και τη ρήτρα των 4 εκατ. ευρώ στην PSV με την οποία ο Γκέτσε έχει συμβόλαιο.

Talks ongoing between Mario Götze and Benfica. Negotiations now in progress, still waiting to reach full agreement on player side. 🔴 #transfers



Release clause available for €4m from PSV, Roger Schmidt really wants him. Up to the player. pic.twitter.com/SILwECpbxH