Ζοσέ Μουρίνιο: Κατέστρεψαν την τοιχογραφία του Πορτογάλου κόουτς στη Ρώμη (pic)

Δεν υπάρχουν άνθρωποι χωρίς λογική μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν συνιστά αποκλειστικότητα της χώρας μας, υφίσταται και στο εξωτερικό.

Προς τι ο πρόλογος; Η απάντηση εντοπίζεται στο περιστατικό που σημειώθηκε στο κέντρο της Ρώμης, όπου άγνωστοι βανδάλισαν τοιχογραφία προς τιμήν του Ζοσέ Μουρίνιο μετά την κατάκτηση του Conference League στον τελικό των Τιράνων με 1-0 επί της Φέγενορντ.

Όπως έγινε γνωστό, η τοιχογραφία που ήταν αφιερωμένη στον Μουρίνιο μετά τον θρίαμβο της Ρόμα στον τελικό των Τιράνων υπέστη καταστροφές, χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστό το πως μπόρεσαν κάποιοι να φτάσουν απαρατήρητοι στο χώρο και να προχωρήσουν στις φθορές.

The Jose Mourinho mural done by roma fans after the Conference league trophy win gets destroyed 😕 pic.twitter.com/UrwXe36bq5