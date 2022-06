Ρεπόρτερ της UEFA στο Twitter: «Καμία έκπληξη αν ο Σεμπάστιαν Σιμάνσκι πάει στην ΑΕΚ»

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα ένα-ένα... Κατ' αρχήν η συζήτηση έγινε στο προφίλ του Κοζμίνσκι κάτω από την είδηση περί του αποχώρησης του άλλοτε χαφ της Καστοριάς, Πέδρο Τίμπα από τη Λεχ Πόζναν. Συζήτησε για διάφορα περί του Πορτογάλου άσου και κάπου εκεί εμφανίζεται χρήστης του Twitter και τον ρωτά πόσα χρήματα θα πάρει η ομάδα της Βαρσοβίας σε περίπτωση πώλησης του Σιμάνσκι από τη Ντινάμο Μόσχας σε άλλον ευρωπαϊκό σύλλογο. Μάλιστα, ο ίδιος αναφέρει πως έχουν γραφτεί πολλές ομάδες, όπως η Χέρτα και η Μπέτις, αλλά διάφορα ποσά για τον παίκτη, ενώ πως το Transfermarkt κοστολογεί τον παίκτη στα 13 εκατ. ευρώ με τον δημοσιογράφο να απαντά σε «κιτρινόμαυρο» φόντο.

«13 εκατ; Γνώμη μου με λιγότερα χρήματα. Και δεν θα με εκπλήξει αν ο παίκτης πάει στην ΑΕΚ», ανέφερε ο Κοζμίνσκι και συμπλήρωνε πως «ας περιμένουμε, κατά τη γνώμη μου δεν θα κάνει μεταγραφή τόσο μεγάλου ποσού και όχι απαραίτητα σε "γουάου" κλαμπ της Ευρώπης».

Τώρα τι εστί Σεμπαστιάν Σιμάνσκι; Είναι Πολωνός διεθνής μέσος και συνιστά ένα από τα «χρυσά deals» του νέου τεχνικού διευθυντή της ΑΕΚ, Ράντοσλαβ Κουχάρσκι, όταν ακόμα εργαζόταν στη Λέγκια. Πωλήθηκε τον Μαΐο του 2019 με σχεδόν 5,5 εκατ. ευρώ στη Ντιναμό Μόσχας, όπου αγωνίζεται την τελευταία τριετία έχοντας 86 συμμετοχές με 8 γκολ. Όμως ειδικά η σεζόν 2021-22 ήταν απίστευτη. Ο γεννημένος το 1999 ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε 32 ματς σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ρωσίας έχοντας 6 γκολ και 9 ασίστ σε 2.494 αγωνιστικά λεπτά.

Μετά την εισβολή παρέμεινε στη Μόσχα παρότι φέρεται να δέχθηκε πιέσεις ακόμη και από την Πολωνική Ομοσπονδία να κάνει χρήση της ειδικής άδειας από FIFA και UEFA και να αποχωρήσει.

Λέγεται, μάλιστα, πως ο τεχνικός της Πολωνίας, Τσεσλάβ Μίχνιεβιτς του έχει ζητήσει να πάρει μεταγραφή θεωρώντας πως μόνο έτσι θα μπορέσει να είναι απολύτως ανταγωνιστικός και έτοιμος για το Μουντιάλ του Κατάρ στο τέλος του έτους.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η υπόθεση είναι εξαιρετικά δύσκολη όχι μόνο για την ΑΕΚ, αλλά για όλες τις ομάδες της Super League λόγω των οικονομικών ανταλλαγμάτων που απαιτούνται. Ωστόσο, η αναφορά του Πολωνού δημοσιογράφου της UEFA με περισσότερους από 68.000 followers μόνο στο Twitter έχει το ενδιαφέρον της και δεν μπορεί να περάσει στο «ντούκου». Ενδεχομένως ο Κοζμίνσκι να θεωρεί πιθανό η Ντιναμό Μόσχας να μην προχωρήσει στην πώληση του παίκτη, αλλά στον δανεισμό του, με δεδομένο πως ο πρόσφατα ο 24χρονος δημιουργικός μέσος που μπορεί να παίξει και ως φτερό στη δεξιά πλευρά έχει συμβόλαιο έως το 2026 με τη ρωσική ομάδα.

Wiele razy padały tu pytania o Pedro Tibę i jego transfer do Legii. Przyglądam się sprawie od wielu dni. W kuluarach słyszę różne wersje, niektóre... dziwne. Wygląda na to, że tu jest wciąż więcej pytań niż odpowiedzi. A to, o czym się szepcze, tutaj: https://t.co/GQY7YNV2nY