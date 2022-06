Αδιανόητη γκολάρα με «σκορπιό» στο Κύπελλο Ασίας U23 (vid)

Ο 20χρονος επιθετικός της Σαντχάουζεν, είδε την σέντρα από τα δεξιά και με αδιανόητο scorpion kick, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σημειώνοντας ένα από τα πιο όμορφα γκολ που έχουν μπει την φετινή σεζόν.

Ο νεαρός φορ των Αυστραλών το πανηγύρισε έξαλλα με τους συμπαίκτες του να μένουν άφωνοι από την απίστευτη έμπνευση που είχε ο Αλού Κουόλ.

Δείτε παρακάτω το video:

Meanwhile in the U23 Asian Cup, Australia’s @AlouKuol with the perfect scorpion kick 🦂



(via @FootballAUS)pic.twitter.com/XQszcZnWqL