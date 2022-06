Το ονειρικό ντεμπούτο του Βιλφρίντ Γκνοτό στην Εθνική Ιταλίας (pics)

Ένας από τους παίκτες που έκαναν το ντεμπούτο τους με την «Σκουάντρα Ατζούρα», ήταν και ο 18χρονος επιθετικός της Ζυρίχης, Βιλφρίντ Γκνοτό, που πέντε λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο έδωσε την ασίστ για το 1-0 των Ιταλών κόντρα στη Γερμανία.

Ο 18χρονος Βιλφρίντ Γκνοτό, γεννήθηκε στην πόλη Βερμπάνια της Ιταλίας από γονείς με καταγωγή από την Ακτή Ελεφαντοστού και πραγματοποίησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Ίντερ, φτάνοντας μέχρι και την U19 των «νερατζούρι», για να ακολουθήσει το 2020 η μεταγραφή του στη Ζυρίχη.

Στο ελβετικό πρωτάθλημα ο νεαρός επιθετικός πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, αφού σε δύο χρόνια κατέγραψε 69 συμμετοχές με 11 γκολ και 9 ασίστ, κερδίζοντας την πρώτη του κλήση στην Εθνική Ιταλίας από τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, που αποφάσισε να εμπιστευτεί τη νέα γενιά των Ιταλών διεθνών.

Το ντεμπούτου του Γκνοτό, μάλιστα ήταν ονειρικό αφού ο 18χρονος επιθετικός όχι μόνο έκανε την πρεμιέρα του κόντρα στην Γερμανία, αλλά έβγαλε και την ασίστ στον Πελεγκρίνι στο 70ο λεπτό για το 1-0 της «σκουάντρα ατζούρα». Ο 18χρονος, μάλιστα μετρούσε μόλις πέντε λεπτά στον αγωνιστικό χώρο, αφού πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 65' στη θέση του Πολιτάνο.

18-year-old Wilfried Gnonto got an assist five minutes after being subbed on to make his senior Italy debut ✨ pic.twitter.com/HrJDa082yx