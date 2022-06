Μυθικός Μανέ: Έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για την Σενεγάλη

Ο επιθετικός της Λίβερπουλ, που έχει εκδηλώσει τάσεις φυγής από τους «reds», ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καθώς με χατ-τρικ οδήγησε την Σενεγάλη στη νίκη με 3-1, γράφοντας παράλληλα ιστορία.

Ο Μανέ, έφτασε τα 31 γκολ με την φανέλα της Σενεγάλης και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της αφρικανικής χώρας, ξεπερνώντας τον Ανρί Καμαρά, ο οποίος πέρασε και από την Ελλάδα, όπου αγωνίστηκε με Ατρόμητο, Παναιτωλικό, Καλλονή, Απόλλωνα Σμύρνης, Ιωνικό και Φωστήρα.

On the day he becomes Senegal’s men’s all-time leading scorer, Sadio Mané has a hat trick 🎆 pic.twitter.com/pPJLw5BplM