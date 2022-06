Πρώτη νίκη επί της Αγγλίας από την εποχή του… Πούσκας!

Την τελευταία φορά που η Ουγγαρία κέρδισε την Αγγλία σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, ο Φέρεντς Πούσκας ήταν ο καλπάζων συνταγματάρχης που τρομοκρατούσε στο γήπεδο τους πάντες, ενώ ο νυν τεχνικός των λιονταριών Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ήταν ακόμα αγέννητος.

Οι Μαγυάροι επικράτησαν με 1-0 για το Nations League και έβαλαν τέλος σε ένα απίθανο σερί 15 αγώνων δίχως νίκη επί της Αγγλίας που ξεκίνησε στις 31 Μαΐου του 1962, σε μία από τις μεγαλύτερες παραδόσεις σε επίπεδο εθνικών ομάδων που μόλις έλαβε τέλος.

1962 - Hungary have registered their first win over England since May 1962 at the FIFA World Cup - eight years and 95 days before manager Gareth Southgate was even born. Indeed, today’s victory ended a 15-match winless run against the Three Lions for the Hungarians. Unforeseen. pic.twitter.com/wnZdqyeyIz