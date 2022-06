Mέτα από πέντε χρόνια στο εξωτερικό σε Αγγλία και Ρωσία ο Ντάνιελ Φάρκε επέστρεψε στην Γερμανία. Ο 45 τεχνικός ανακοινώθηκε και επίσημα από την Γκλάντμπαχ το απόγευμα του Σαββάτου, όπου και υπέγραψε για τρία χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

