Από τη Ρόμα στην Άστον Βίλα ο Όλσεν (pic)

Ο Σουηδός τερματοφύλακας, που έχει κάνει και ένα πέρασμα από την Ελλάδα, καθώς αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ τη μισή σεζόν 2015-2016, ανήκε μέχρι πρότινος στη Ρόμα, αλλά το τελευταίο εξάμηνο είχε δοθεί δανεικός στην Άστον Βίλα.

Εκεί αν και δεν πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής, άφησε καλές εντυπώσεις και έτσι θα μετακομίσει μόνιμα στην Premier League, με τη μεταγραφή του να στοιχίζει στα «λιοντάρια» 3,5 εκατ.ευρώ.

Οι «χωριάτες» έχουν σαν βασικό γκολκίπερ τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ωστόσο θεωρούν ότι ο Όλσεν θα είναι μια αξιόπιστη λύση για δεύτερη επιλογή.

Aston Villa is pleased to announce the signing of Robin Olsen for an undisclosed fee! ✅