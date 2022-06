Με φανέλα του ΠΑΣ κάνει αποθεραπεία ο Λέο -Φήμες για επιστροφή του στα Γιάννινα (vid)

Με γρίφους και βίντεο συνυφασμένα με τον ΠΑΣ Γιάννινα, ο Ζαν Μπατίστ Λέο μάλλον προετοιμάζει το έδαφος για την επιστροφή του στους Ηπειρώτες!

Όπως σημειώνει ο τοπικός ραδιοσταθμός των Ιωαννίνων, "Super Fm", pρο ημερών “θυμήθηκε” στα social media το γκολ που πέτυχε με την ΑΕΚ πέρυσι στο ΟΑΚΑ, ενώ σήμερα τον είδαμε να κάνει αποθεραπεία από σοβαρό τραυματισμό που είχε με τη Ρίγα Λετονίας, με τη στολή του ΠΑΣ Γιάννινα, προαναγγέλλοντας ότι σύντομα θα είναι σε θέση να επιστρέψει στη δράση.

Υπήρχαν τις τελευταίες μέρες οι φήμες ότι ο Λέο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Ρίγα, είναι σε συζητήσεις για επιστροφή στον ΠΑΣ, το θέμα είναι αν ο τραυματισμός του είναι τέτοιος που θα του επιτρέψει να ολοκληρωθεί τελικά η μεταγραφή του.

Το βίντεο που ανάρτησε σήμερα με το μήνυμα “Do you think i’m ready to play ? Soon !!!”. (Νομίζετε ότι είμαι έτοιμος να παίξω; Σύντομα!!!).