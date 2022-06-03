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Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τρεις προσφυγές κατά της Λάρισας

Ποδόσφαιρο
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Φέστα, Συμελίδης και Πετράκης έχουν καταθέσει προσφυγή κατά της ΠΑΕ ΑΕΛ, όπως και οι Μπιανκόνι, Μπραμπίγια εναντίον της Αναγέννησης Καρδίτσας. 

Αναλυτικά οι υποθέσεις που θα εκδικάσει η Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ την ροσεχή Δευτέρα (6/6): 

1 .ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ ΦΕΣΤΑ(GIANLUKA FESTA) κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

2. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

3. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

4 . ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ κατά ΠΑΕ ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

5 . ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΕΛΙΣΤΑΝΟ ΤΣΙΡΟ ΜΑΝΓΚΑ(HELISTANO CIRO MANGA κατά NEA ΠΑΕ ΑΣ ΟΛΥΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937

6. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΣΤΡΑ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

7. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΟΥΑΝ ΦΕΛΙΠΕ ΒΙΓΙΑ ΡΟΥΙΘ (JUAN FELIPE VILLA RUIZ) κατά ΠΑΕ AO ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

8. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΙΓΚΕΛ ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΠΙΑΝΚΟΝΙ ΚΟΛ(MIGUEL ANTONIO BIANCONI KOHL) κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904

9. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΙΒΕΤΑ ΜΠΡΑΜΠΙΓΙΑ(LUKAS PIVETTA BRAMBILLA) κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904

10. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΛΕΤΣΟ ΛΑΜΙΟΝ κατά ΠΑΕ ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

11. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΛΜΩΨ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2020

Τρεις προσφυγές κατά της Λάρισας
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