Τρεις προσφυγές κατά της Λάρισας

Αναλυτικά οι υποθέσεις που θα εκδικάσει η Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ την ροσεχή Δευτέρα (6/6):
1 .ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ ΦΕΣΤΑ(GIANLUKA FESTA) κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
2. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
3. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
4 . ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ κατά ΠΑΕ ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
5 . ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΕΛΙΣΤΑΝΟ ΤΣΙΡΟ ΜΑΝΓΚΑ(HELISTANO CIRO MANGA κατά NEA ΠΑΕ ΑΣ ΟΛΥΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937
6. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΣΤΡΑ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
7. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΟΥΑΝ ΦΕΛΙΠΕ ΒΙΓΙΑ ΡΟΥΙΘ (JUAN FELIPE VILLA RUIZ) κατά ΠΑΕ AO ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
8. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΙΓΚΕΛ ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΠΙΑΝΚΟΝΙ ΚΟΛ(MIGUEL ANTONIO BIANCONI KOHL) κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904
9. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΙΒΕΤΑ ΜΠΡΑΜΠΙΓΙΑ(LUKAS PIVETTA BRAMBILLA) κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904
10. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΛΕΤΣΟ ΛΑΜΙΟΝ κατά ΠΑΕ ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
11. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΛΜΩΨ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2020