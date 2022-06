Ολυμπιακός: Τουρκικό σκανάρισμα του Σεμέδο

Η Πόρτο δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Ρούμπεν Σεμέδο από τον Ολυμπιακό. Ο Πορτογάλος στόπερ επιστρέφει στον Ολυμπιακό και σύμφωνα με ανάρτηση στα social media προκύπτει ενδιαφέρον της Φενέρ, προφανώς και λόγω Ζεσούς που συμφώνησε με τη «Σαρί Λασιβέρτ».

Σύμφωνα με tweet του Τούρκου δημοσιογράφου, Μουσταφά Εζγκούρ Σαντσάρ, η τουρκική ομάδα τσεκάρει την περίπτωση του Σεμέδο χωρίς να μπαίνει, ωστόσο, σε λεπτομέρειες. Βέβαια, καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι στην εν λόγω περίπτωση, διότι μετά την πρόσληψη toy Ζόρζε Ζεσούς από την ομάα της Κωνσταντινούπολης είναι πολύ πιθανό να γραφτούν πολλά ονόματα ιδίως από την Πορτογαλία για τα «καναρίνια».

@Fenerbahceare monitoring Portuguese International central defender Ruben #Semedo.Semedo last January joined @FCPorto from @olympiacosfcon a five-month loan worth €350,000 however the are not keen to pay the €5.5 mil. buyout clause #Olympiacos #Fenerbahce @YanniRamone inform us