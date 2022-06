ΠΑΟΚ Β': Συμμετοχή στο «Symposium in Sports Science and Performance»

Σε ένα σημαντικό συμπόσιο που αφορά την αθλητική επιστήμη και τα καινούρια, καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει ο γυμναστής του ΠΑΟΚ Β', Χάρης Κομσής.

Οι «ασπρόμαυροι» δείχνουν πάντα ενδιαφέρον για ότι καινούριο στο χώρο του αθλητισμού και ο ΠΑΟΚ Β' έδωσε το παρών στο Symposium in Sports Science and Performance, που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Suffolk.

Όπως αναφέρει η ΠΑΕ:

Η επιστημονική υποστήριξη στον επαγγελματικό αθλητισμό ακολουθεί μια αέναη εξέλιξη. Την τελευταία δεκαετία δε, έχει συντελεστεί μια έκρηξη στον ερευνητικό τομέα και στα εργαλεία που αναλύουν την απόδοση των αθλητών, δημιουργώντας σε μεγάλο βαθμό ασφαλή δεδομένα για βελτίωση και υψηλή αποδοτικότητα.

Ο γυμναστής του ΠΑΟΚ Β Χάρης Κομσής, λοιπόν, είχε την τιμή να συμμετάσχει στο Symposium in Sports Science and Performance, που διοργάνωσε στις 18 Μαϊου το University of Suffolk (Πανεπιστήμιο του Ιπσουιτς στη Μ. Βρετανία), σε συνεργασία και με την χορηγία της STATSports και της Metrica Sports.Διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες του αθλητισμού, παρουσίασαν τα πλέον πρόσφατα ευρήματα από καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα, ανέλυσαν την επαγγελματική τους πρακτική και μοιράστηκαν τις πλούσιες εμπειρίες τους πάνω στην αθλητική επιστήμη και τις επιδόσεις.Μεταξύ άλλων, τις γνώσεις του με τους συμμετέχοντες στο συνέδριο, μοιράστηκε ο σπουδαίος Dr Chris Bishop, ο οποίος μίλησε για τους «Υπολογισμούς και τη σημασία της ανάλυσης μεμονωμένων δεδομένων», όπως και ο head of performance της Watford.

Το Πανεπιστήμιο του Suffolk (UoS)διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην παραγωγή καινοτόμων επιστημονικών στοιχείων, τα οποία έχουν πραγματικό αντίκτυπο τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.