Μετά τον Πολ Πογκμπά και ο Τζέσι Λίνγκαρντ θα φύγει από το Ολντ Τράφορντ ως ελεύθερος. Όπως ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Άγγλος μεσοεπιθετικός, έπειτα από οκτώ χρόνια στην ομάδα του Μάντσεστερ θα αποτελέσει παρελθόν, αφού δεν υπολογίζεται από τον Έρικ Τεν Χαγκ.

Wishing you all the best in your future endeavours, @JesseLingard 🙏#MUFC