Επίσημα... τέλος ο Πογκμπά από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

«Ο σύλλογος μπορεί να ανακοινώσει ότι ο Πολ Πογκμπά θα αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο τέλος Ιουνίου, με τη λήξη του συμβολαίου του. Ο Γάλλος είχε μία μακρά σχέση με τη Γιουνάιτεντ, έχοντας ενταχθεί στις ακαδημίες του συλλόγου από τη Χάβρη, σε ηλικία μόλις 16 ετών» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ο Πογκμπά έκανε ως νεαρός ποδοσφαιριστής το επαγγελματικό ντεμπούτο του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2011, αλλά ένα χρόνο αργότερα έφυγε για τη Γιυοβέντους, όπου και καθιερώθηκε, κατακτώντας τέσσερα πρωταθλήματα και δύο κύπελλα Ιταλίας. Το καλοκαίρι του 2016, οι «κόκκινοι διάβολοι» ξόδεψαν πάνω από 100 εκατ. ευρώ για να τον ξαναπάρουν στο «Ολντ Τράφορντ», αλλά η απόδοσή του δεν δικαίωσε το τεράστιο ποσό που δαπανήθηκε.

Στη δεύτερη θητεία του στη Γιουνάιτεντ, ο Γάλλος χαφ κατέγραψε 226 συμμετοχές και 39 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του Europa League της περιόδου 2016-17, το οποίο κατέκτησε η ομάδα του Μάντσεστερ

Once a Red, always a Red 🔴 Thank you for your service, @PaulPogba 👏 #MUFC

A vital contribution from @PaulPogba, just when we needed it 👊



🤞 Wishing you the best for your next step!#MUFC