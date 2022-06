Πρώτα ειρήνη, μετά το Μουντιάλ: τα δακρυσμένα παιδιά του πολέμου στο παιχνίδι της ζωής τους

Δεν μπορούσε, δεν ήθελε κιόλας, να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Είναι ανθρώπινο. Ο Ολεξάντρ Ζιντσένκο εμφανίστηκε μπροστά στους δημοσιογράφους για να μιλήσει για την αποψινή αναμέτρηση με τη Σκωτία και ήταν συναισθηματικά φορτισμένος. Στην ίδια κατάσταση είναι όλοι στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Ουκρανίας, που καλείται να υπερασπιστεί τα χρώματα μια χώρας που βρίσκεται σε πόλεμο.

Καλούνται να παίξουν μπάλα ενώ η Μαριούπολη έχει ισοπεδωθεί, ενώ άμαχοι χτυπιούνται στο Λουγκάνσκ και στο Ντόνετσκ, ενώ οι Ρώσοι προχωρούν στο Ντονμπάς… Περισσότερα από πέντε εκατομμύρια παιδιά της Ουκρανίας εξαρτώνται από την ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με τη UNICEF…

Ο Ζιντσένκο έβαλε τα κλάματα. Και είπε, με λόγια συγκλονιστικά, ότι οι αγώνες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου είναι σημαντικοί μα και ασήμαντοι συνάμα. Πόση χαρά θα έδινε σε αυτό το λαό η πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ. Μα και τι σημασία έχει αυτή η παρουσία όταν δεν υπάρχει ειρήνη, πως να μπει στο ζύγι με τις ζωές που χάνονται.

«Κάθε Ουκρανός θέλει ένα πράγμα: Να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Μίλησα με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και μίλησα με μερικά παιδιά της Ουκρανίας που απλά δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει πίσω στην πατρίδα. Το μόνο που Θέλουν είναι να σταματήσει ο πόλεμος» είπε ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι. Και τα δάκρυα γέμισαν τα μάτια του.

«Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, την εθνικη ομάδα, έχουμε το δικό μας όνειρο. Θέλουμε να πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, θέλουμε να δώσουμε αυτά τα απίστευτα συναισθήματα στους Ουκρανούς διότι το αξίζουν τόσο πολύ αυτή τη στιγμή» πρόσθεσε ο Ζιντσένκο, ο οποίος αρκετές φορές έχει φορτιστεί συναισθηματικά τους τελευταίους μήνες μιλώντας για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία.

«Είναι αδύνατο να περιγράψεις αυτά τα συναισθήματα. Τα πράγματα που συμβαίνουν τώρα στη χώρα μας, δεν είναι αποδεκτά. Είναι κάτι που δεν μπορώ καν να το περιγράψω. Έτσι, γι' αυτό πρέπει να σταματήσουμε εντελώς αυτήν την επιθετικότητα και πρέπει να κερδίσουμε γιατί η Ουκρανία είναι μια χώρα ελευθερίας. Η Ουκρανία δεν πρόκειται ποτέ να τα παρατήσει. Το θέμα είναι ότι πολλές χώρες μπορεί να μην το καταλαβαίνουν -- σήμερα είναι η Ουκρανία, αλλά αύριο μπορείς να είσαι εσύ. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι και πρέπει να νικήσουμε την επιθετικότητα στο σύνολο της» είπε, επίσης, ο Ζιντσένκο.

Η προετοιμασία των Ουκρανών για την αποψινή αναμέτρηση με τη Σκωτία στο «Χάμπτεν Παρκ» (21:45) δεν ήταν δυνατόν, φυσικά να γίνει στην πατρίδα τους. Πήγαν στη Σλοβενία για να κάνουν τις προπονήσεις τους έχοντας στο μυαλό τους όχι μόνο το παιχνίδι με τους Σκωτσέζους, αλλά και τον τελικό (εφόσον νικήσουν σήμερα) με την Ουαλία.

Και αν και (ακριβοπληρωμένοι) επαγγελματίες, άπαντες δεν μπορούν να είναι απολύτως προσηλωμένοι στον στόχο τους. Όταν έπαιζαν με τους συλλόγους τους οι παίκτες ήταν αλλιώς. Τώρα πρέπει να παίξουν για την ταλαιπωρημένη πατρίδα. «Στην Ουκρανία πεθαίνει κόσμος. Παίξτε γι’ αυτούς» τους φώναξε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ολεξάντρ Πετράκοφ.

Η προετοιμασία για τα κρίσιμα παιχνίδια άρχισε στις 30 Απριλίου στην… εξορία. Ήταν ο ομοσπονδιακός προπονητής μαζί με το επιτελείο του και τέσσερις ποδοσφαιριστές. «Στη Σλοβενία βρήκαμε ιδανικές συνθήκες, στην Ουκρανία δεν θα είχαμε ούτε βενζίνη για τις μετακινήσεις μας στο προπονητικό κέντρο. Είναι η απόλυτη αντίθεση: φύγαμε από τις ταραχές και τον πόλεμο και όχι πολύ μακριά, σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης, βρήκαμε χαμόγελα και ειρήνη» λέει ο Πετράκοφ.

Κατά διαστήματα, τον Μάιο, στις προπονήσεις ενσωματώθηκαν και άλλοι παίκτες, μέχρι να ταξιδέψει στη Σλοβενία και ο Αντρέι Λούνιν, μετά τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ το περασμένο Σάββατο.

«Πιστεύω ότι μπορούμε με τον τρόπο μας να βοηθήσουμε την χώρα μας. Εμείς είμαστε προνομιούχοι, είναι η ευκαιρία μας να υπενθυμίσουμε σε όλο τον κόσμο τι συμβαίνει στην Ουκρανία» δήλωσε ο Ολεξάντρ Καραβάγιεφ, μέσος της Ντιναμό Κιέβου.

Ένα παιχνίδι για τους έντεκα που θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Ένα παιχνίδι για τους εκατομμύρια ανθρώπους που ελπίζουν μόνο για ενενήντα λεπτά χαράς...

🗣️ "Every Ukrainian has the main dream to stop the war."



Manchester City defender Oleksandr Zinchenko struggles to hold back the tears as he talks about Russia's conflict with Ukraine 💛💙pic.twitter.com/Tl3e0zb1GN