Συγκλονίζει ο Μπέλινγχαμ: «Στο Εuro ήμασταν όλοι Άγγλοι, μετά το χαμένο πέναλτι ήμασταν μαύροι»

Ο 18χρονος μέσος της Ντόρτμουντ και της Εθνικής Αγγλίας, μίλησε ανοιχτά για τον ρατσισμό που έχει βιώσει στο ποδόσφαιρο σε τόσο νεαρή ηλικία, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στα όσα ακολούθησαν μετά τον χαμένο τελικό του Euro...

«Κοιτάς την πορεία μας μέχρι τον τελικό και νιώθεις ότι όλη η χώρα έχει ενωθεί. Και μετά από τη στιγμή που χάνει ο άλλος το πέναλτι, σταματά να είναι Άγγλος και γίνεται μαύρος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπέλινγχαμ για να συνεχίσει:

Ο καθένας μπορεί να χάσει ένα πέναλτι. Ο καθένας μπορεί να κάνει ένα λάθος στη δουλειά του. Αλλά το να κρίνονται με αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε να μην συμβαίνει ποτέ. Είναι άνθρωποι».

Ο Τζουντ Μπέλινγχαμ, μίλησε και για τις ρατσιστικές επιθέσεις που δέχεται στη διάρκεια της σεζόν, αλλά και την συμπαράσταση που του παρέχει η Ντόρτμουντ σε τέτοιες περιπτώσεις:

«Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, μετά από έναν αγώνα θα λάβω κι ένα ρατσιστικό μήνυμα στο inbox μου στο Instagram. Δεν υπάρχει ούτε μία δουλειά για την οποία αξίζει κάποιος να τον κρίνουν ρατσιστικά.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που μου συνέβη να δεχθώ μια μεγάλη μερίδα τέτοιων μηνυμάτων. Ο σύλλογός μου έβαλε αμέσως κάποιον να μου στείλει μήνυμα και να δει αν είμαι καλά, το εκτίμησα πολύ. Είχα συμπαίκτες και μέλη της οικογένειάς μου που με στήριξαν».

