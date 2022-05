Η Ρεάλ Μαδρίτης προσφέρει έως και 100 εκατομμύρια ευρώ στη Μονακό για Τσουαμενί

Όπως προκύπτει από δημοσιεύματα σε Γαλλία και Ισπανία, η Ρεάλ αύξησε την προσφορά της στη Μονακό και μοιάζει πλέον έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ορελιέν Τσουαμενί.

Η Ρεάλ πλέον μάτσαρε τα 80 εκατ. ευρώ καθαρά που ζητούσε η Μονακό για να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή, ενώ δίνει επιπλέον 20 εκατ. ευρώ σε μπόνους. Κάτι που σημαίνει πως το κόστος της μεταγραφής μπορεί να φτάσει έμμεσα τα 100 εκατ. ευρώ!

Ο Τσουαμενί βρισκόταν στα ραντάρ τόσο της Παρί Σεν Ζερμέν όσο και της Λίβερπουλ, αλλά εξ αρχής η επιθυμία του ήταν να αγωνιστεί με τη φανέλα της «βασίλισσας».

🚨🌕| Real Madrid will pay around €80M for Tchouaméni, now the talks over €20M in bonuses is ongoing. @MarioCortegana @Carpio_Marca #rmalive