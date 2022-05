Η ενδεκάδα αναδείχθηκε από ομάδα Τεχνικών Παρατηρητών της UEFA.

Αναλυτικά την αποτελούν οι:

Κουρτουά, Ρόμπερτσον, Βαν Ντάικ, Ρούντιγκερ, Αλεξάντερ Άρνολντ, Μόντριτς, Φαμπίνιο, Ντε Μπρόινε, Βινίσιους, Μπενζεμά, Μπαπέ.

👕 UEFA's Technical Observer panel has selected its 2021/22 UEFA Champions League Team of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/I8t9T6uM5R