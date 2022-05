Εσπανιόλ: Προπονητής - έκπληξη για τους Καταλανούς (pic)

Η Εσπανιόλ φαίνεται πως έχει βρει τον αντικαταστάτη του Βιθέντε Μορένο για τον πάγκο της.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Καταλανοί τα έχουν βρει σε όλα με τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Ο 41χρονος προπονητής ήταν άνεργος από το καλοκαίρι του 2021, όταν και αποχώρησε μετά από μια τριετία από τη Γρανάδα, στην οποία παρήγαγε εξαιρετικό έργο, αφού την οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Δείτε τη φωτογραφία:

Done deal. Diego Martínez has now reached full agreement with Espanyol and paperworks have been signed. 🔵🤝 #Espanyol



Martínez’s gonna be announced as new Espanyol manager soon. pic.twitter.com/e2UmSIu9cg