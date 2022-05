Κουκ: «Ευχαριστούμε τον Μος, αγαπάμε το VAR!»

Ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός της Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε μία τρομερή δήλωση στη φιέστα της ομάδας του, για την άνοδο στην Premier League μετά από 23 χρόνια.

Ο Στιβ Κουκ ευχαρίστησε τον διαιτητή της αναμέτρησης, Τζον Μος, που δεν πήγε στο VAR για τα δύο πέναλτι που ζήτησε η Χάντερσφιλντ και έτσι η Νότιγχαμ επικράτησε με 1-0 στον τελικό και πήρε την άνοδο.

Who doesn't love Jon Moss as much as Steve Cook? Apart from Huddersfield fans. #NFFC 🤣 pic.twitter.com/xQj9cY0rhW