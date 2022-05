Παρί Σεν Ζερμέν: Πλήρωσε 40 εκατ. ευρώ στη Σπόρτινγκ και πήρε τον Νούνο Μέντες

Ο λόγος για τον Πορτογάλο μπακ, Νούνο Μέντες, τον οποίο η Παρί Σεν Ζερμέν απέκτησε με κανονική μεταγραφή.

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Παριζιάνοι αποφάσισαν να αποκτήσουν τον Πορτογάλο αριστερό μπακ με κανονική μεταγραφή και ενεργοποίησαν τη ρήτρα αγοράς του από τη Σπόριτνγκ Λισαβόνας που ανερχόταν στα 40 εκατομμύρια ευρώ.



Ο πορτογαλικός σύλλογος ειδοποιήθηκε ήδη για τις προθέσεις των Γάλλων μέσω επίσημης επιστολής και πλέον το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση των Παριζιάνων που θα ολοκληρώσει και τυπικά το ζήτημα της μεταγραφής.

Να σημειωθεί πως ο νεαρός μπακ έπαιξε σε 40 ματς της Παρί έχοντας και 4 ασίστ.

Excl: Paris Saint-Germain have now officially triggered buy option clause for Nuno Mendes, comunication has arrived to Sporting with an official letter from PSG. 100% done. 🚨🇵🇹 #PSG



Nuno Mendes [here with his agent Miguel Pinho in Paris] becomes PSG player for €40m fee. pic.twitter.com/UIsIiRYQYk