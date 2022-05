Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού: «H UEFA θα αποζημιώσει τους οπαδούς της Λίβερπουλ που έμειναν εκτός»

Συγκεκριμένα, η Γαλλίδα υπουργός, Αμελί Ουντεά-Καστερά έριξε την ευθύνη για το χάος που προκλήθηκε στα πλαστά εισιτήρια των Άγγλων οπαδών και τα «ντου» των νεαρών από τα κιγκλιδώματα.

Παραδέχθηκε πως αποτέλεσμα αυτού ήταν περίπου 2.700 οπαδοί των «κόκκινων που ενώ είχαν εισιτήρια, έμειναν εκτός γηπέδου και προανήγγειλε ότι οι φίλοι των «Reds» θα αποζημιωθούν από την UEFA.

Σε μείζονος σημασίας πολιτικό ζήτημα στη Γαλλία το φιάσκο στον τελικό

Σε μείζονος σημασίας πολιτικό ζήτημα εξελίσσεται στη Γαλλία το «φιάσκο» της διοργάνωσης του ευρωπαϊκού τελικού ποδοσφαίρου στο Παρίσι ανάμεσα στη Ρεάλ και την Λίβερπουλ. Τα περισσότερα γαλλικά μέσα ενημέρωσης επιρρίπτουν ευθύνες για την αποτυχία διαχείρισης του πλήθους των Άγγλων οπαδών στη γαλλική αστυνομία, η οποία από την πλευρά της υποστηρίζει ότι πολλές χιλιάδες οπαδοί της Λίβερπουλ επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο με πλαστά εισιτήρια και ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα τους συνωστισμούς, την πρόκληση επεισοδίων και την καθυστέρηση της έναρξης του τελικού κατά περίπου μισή ώρα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που διοργανώθηκε σήμερα στο Παρίσι ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράλντ Νταρμανέν αφού εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι «ένα μικρό μέρος των θεατών δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει τον αγώνα» κατηγόρησε για άλλη μια φορά τους οπαδούς της Λίβερπουλ για τα επεισόδια. Επικαλούμενος στοιχεία της UEFA, είπε ότι «30.000 με 40.000 οπαδοί της αγγλικής ομάδας βρέθηκαν στο Stade de France είτε χωρίς εισιτήριο είτε με πλαστά εισιτήρια» και ότι το ίδιο είχε συμβεί το 2019 στη Μαδρίτη.

Στη συνέχεια ο υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο για «μαζική, βιομηχανική και οργανωμένη απάτη πλαστών εισιτηρίων», που «προκάλεσε την αναβολή της έναρξης του αγώνα». Από την άλλη πλευρά ωστόσο πολλοί Άγγλοι φίλαθλοι αλλά και δημοσιογράφοι που κάλυπταν τον αγώνα κάνουν λόγο για ανοργανωσιά, ολιγάριθμες θύρες εισόδου στο στάδιο, ελλιπείς συγκοινωνίες και αδυναμία διαχείρισης του πλήθους, επιρρίπτοντας το μεγαλύτερο τμήμα της ευθύνης στις γαλλικές αρχές.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που διατυπώνουν αμφιβολίες ως προς την ικανότητα της κυβέρνησης Μακρόν να διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

