Τίτλοι τέλους από Λεβαντόφσκι στην Μπάγερν, θέλει να τον δει στη Λίβερπουλ ο Μίχνιεβιτς

Τέλος εποχής για «Λέβα» στην Μπάγερν.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Πολωνίας, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ανακοίνωσε την οριστική του αποχώρηση από τους Βαυαρούς.

«Η ιστορία μου στην Μπάγερν έφτασε στο τέλος της. Δεν βλέπω καμία πιθανότητα να συνεχίσω γι' αυτή την ομάδα. Η Μπάγερν είναι ένα σοβαρό κλαμπ και πιστεύω δεν θα με κρατήσουν. Η μεταγραφή είναι η καλύτερη λύση, ελπίζω να μην με σταματήσουν», ανέφερε ο 34χρονος επιθετικός, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε λεπτομέρεια αναφορικά με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, που πιθανότατα όμως θα είναι η Μπαρτσελόνα.

Και αυτά την ώρα που ο προπονητής της Εθνικής, Τσέσλαβ Μίχνιεβιτς εξέφρασε την επιθυμία να τον δει να φορά τη φανέλα της Λίβερπουλ, μιας και είναι φίλαθλός της.

«Θα ήθελα να δω τον Λεβαντόφσκι στην Λίβερπουλ, καθώς είμαι υποστηρικτής της ομάδας», δήλωσε στους δημοσιογράφους χαμογελώντας.

Ο Λεβαντόφσκι αγωνίστηκε για οκτώ χρόνια στους Βαυαρούς, κατακτώντας -μεταξύ άλλων- ισάριθμα πρωταθλήματα Γερμανίας και ένα Champions League, ενώ σημείωσε συνολικά 344 τέρματα σε 375 επίσημους αγώνες.

Ahead of Poland's game against Wales their coach Czesław Michniewicz was asked where he'd like to see Robert Lewandowski play next: “I’d like to see Lewandowski at Liverpool since I am a supporter of the club.” @mattyswolopic.twitter.com/UosCXNLLNL