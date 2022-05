Ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη Ρεάλ ο Ίσκο

«Μετά από εννέα χρόνια ολοκληρώνω το ταξίδι μου στη Ρεάλ Μαδρίτης, έναν σύλλογο που μου έδωσε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσω όλα τα όνειρα που είχα όταν ήμουν παιδί», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ίσκο, που είχε με τη φανέλα των Μαδριλένων συνολικά 53 γκολ σε 352 εμφανίσεις.

Τελευταίο παιχνίδι του Ισπανού άσου με τη «βασίλισσα» ήταν κόντρα στη Μπέτις για την Πριμέρα Ντιβιζιόν.

Μετά και την κατάκτηση του φετινού Τσάμπιονς Λιγκ, ο Ίσκο ήταν μαζί με τους Γκάρεθ Μπέιλ, Καρίμ Μπενζεμά, Ντάνι Καρβαχάλ, Καζεμίρο, Μαρσέλο, Λούκα Μόντριτς, Νάτσο και Τόνι Κρόος οι παίκτες που πανηγύρισαν πέντε φορές τον τίτλο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

🚨🚨| Official: Isco announces he's leaving Real Madrid.



"After 9 years I finish my journey at Real Madrid, a club that has made it possible for me to realise all the dreams I had when I was a child. pic.twitter.com/1UfrflMAJu