Χάος στο Σεντ Ετιέν: Άγρια επεισόδια των οπαδών μετά τον υποβιβασμό (vid, pics)

Χάος... Μόνο αυτή η λέξη μπορεί να περιγράψει τα όσα διαδραματίστηκαν στο «Ζοφρί Γκισάρ» με τη λήξη της αναμέτρησης της Σεντ τιέν με την Οσέρ, όπου οι γηπεδούχοι έχασαν με 5-4 στα πέναλτι και υποβιβάστηκαν στη δεύτερη κατηγορία.

Οι οπαδοί της ASSE μπούκαραν στο γήπεδο και πέταξαν φωτοβολίδες και καπνογόνα στα επίσημα. Συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις και κυνήγησαν τους παίκτες.

Δείτε τις φωτογραφίες και βίντεο:

Saint-Étienne just got relegated to Ligue 2 in front of their fans.



Absolutely disgraceful scenes from the home fans, who storm the pitch, with some bombs and flares. Looks very aggressive. #ASSEAJApic.twitter.com/LIRCB20wqN