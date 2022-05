Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της γυναίκας του Μαουρίσιο στην Ελλάδα (pic)

Το δικό της αντίο είπε στην Ελλάδα η γυναίκα του Ζοσέ Μαουρίσιο.

Ο Ζοσέ Μαουρίσιο αποτελεί ουσιαστικά παρελθόν από τους πράσινους, μιας και το συμβόλαιο με το τριφύλλι ολοκληρώθηκε. Λίγη ώρα νωρίτερα ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή είχε τονίσει σε δηλώσεις του ότι ο πελάτης του θα ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ρωσία.

Από την άλλη η γυναίκα του Βραζιλιάνου με μία ανάρτηση στο instagram είπε το δικό της αντίο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Το τελευταίο τραγούδι γενεθλίων στα ελληνικά! Ευχαριστούμε την Ελλάδα για όλα! Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που γνωρίζουμε αυτά τα 5 χρόνια εδώ! Ευχαριστώ για όλες τις αγκαλιές, τα χαμόγελα και τις όμορφες στιγμές! Εκτιμούμε πραγματικά τη ζωή εδώ και περνάμε τα καλύτερα με τους καλύτερους ανθρώπους στη ζωή μας! Thanks Thessaloniki and Athens! We never forgot this years here»!