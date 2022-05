«Φεύγει ο Μανέ από τη Λίβερπουλ»

«Ο Μανέ αποφάσισε να φύγει από τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι», αναφέρει στο tweet του ο Ρομάνο.

«Είναι έτοιμος για μια νέα εμπειρία μετά από πολλά χρόνια με τους Reds και θα επιβεβαιωθεί από τον σύλλογο», συμπληρώνει στην ανάρτησή του ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο οποίος, καταλήγοντας αναφέρει: «Η Μπάγερν είναι από τους ισχυρούς διεκδικητές, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό και δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς ο Σαντιό ήθελε να περιμένει τον τελικό».

Sadio Mané has decided to leave Liverpool this summer 🚨🔴 #LFC



He’s ready for a new experience after many special years with Reds - it will be confirmed to the club.



FC Bayern are strong contenders - but it’s still open and not completed as Sadio wanted to wait for the final. pic.twitter.com/hr6R5NmuZ0