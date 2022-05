Στον Σαλάχ το βραβείο για το καλύτερο γκολ της σεζόν (vid)

Ο 29χρονος Αιγύπτιος επιθετικός, έχει έναν λόγο «παρηγοριάς», καθώς όπως ανακοινώθηκε σχετικά, επιλέχθηκε για το καλύτερο γκολ της χρονιάς στο αγγλικό πρωτάαθλημα.

Το τέρμα που χάρισε το βραβείο στο «Μο», είναι αυτό που σημείωσε στην ισοπαλία 2-2 με την Μάντσεστερ Σίτι, τον περασμένο Οκτώβριο, όταν σε μία διείσδυση από την δεξιά πτέρυγα, απέφυγε με διαδοχικές προσποιήσεις και ντρίμπλες, όλην την άμυνα των «πολιτών» και πλάσαρε από εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Σημειώνεται, ότι υποψήφιοι για το συγκεκριμένο βραβείο, ήταν μεταξύ άλλων, οι Αλεξάντρ Λακαζέτ, Κριστιάνο Ρονάλντο, Χέουνγκ Μιν Σον και Βιλφρίντ Ζαχά.

This is @MoSalah at his mesmerising, brilliant best! ✨



His solo strike against Man City is your @budfootball Goal of the Season 👏#PLAwards | @LFC pic.twitter.com/4W5xq1xJmj