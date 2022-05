Ο παλαίμαχος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα να δείξει δημόσια πόσο πολύ χάρηκε που οι «κόκκινοι» έχασαν στον φετινό τελικό και δεν κατάφεραν να κατακτήσουν το τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Νέβιλ είδε τον τελικό μαζί με φίλους του και στο τέλος το γιόρτασε δεόντως!

Long way to go! pic.twitter.com/B9agPo0a3K