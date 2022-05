Λίβερπουλ: Ζήτησε επίσημα από την UEFA έρευνα για τα γεγονότα πριν το ματς

Τα όσα συνέβησαν πριν την έναρξη του τελικού του Τσάμπιονς Λιγκ στο Παρίσι με τη Ρεάλ δεν πρόκειται να τα αφήσει να περάσουν στο «ντούκου» η Λίβερπουλ.

Όπως μεταδίδεται στα διεθνή ΜΜΕ, οι «reds» αιτήθηκαν επίσημα στη UEFA να διεξαχθεί έρευνα για τα αίτια των γεγονότων που έλαβαν χώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

BREAKING: Liverpool FC have officially requested a formal investigation from UEFA into the causes of the events that took place before the match.