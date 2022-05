Ρουμανία: Τερματοφύλακας σκόραρε με φάουλ αλά Ροζέριο Σένι σε μπαράζ παραμονής (vid)

Το έκανε ξανά... Ο πορτιέρο, Μπόγκνταν Τσάουτσα σκόραρε με φάουλ αλά Ροζέριο Σένι κάνοντας το 2-0 για την Μπρασόφ στο μπαράζ παραμονής με τη Χέρμανσταντ στη 2η κατηγορία της Ρουμανίας.

Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τσάουτσα σκοράρει με φάουλ. Το είχε ξανακάνει και τον Αύγουστο του 2021. Είχε σκοράρει στο Κύπελλο Ρουμανίας και πάλι με την SR Μπράσοφ, κόντρα στην Ρενάστε Μπράσοφ.



BREAKING | The goal of the year was just scored in the Romanian cup!

Brasov derby in the cup. SR Brasov (3rd tier) keeper Bogdan Căucă comes up in the 86th minute to take a free-kick and SCORES a beauty to put his team past Steagul Renaște Brașov (2nd tier).

Fairytale football. pic.twitter.com/A6bM4GpNq0