Συμπλοκές της αστυνομίας με οπαδούς της Λίβερπουλ χωρίς εισιτήριο

Ο λόγος; Αρκετοί οπαδοί των «κόκκινων» επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο του τελικού του Τσάμπιονς Λιγκ χωρίς να έχουν εισιτήριο. Έτσι έκαναν το λεγόμενο «ντου» και οι αστυνομικοί αντέδρασαν προσπαθώντας να τους απωθήσουν. Για λίγα λεπτά υπήρξαν μάχες ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Υπενθυμίζεται πως παρόμοια… σκηνικά έγιναν και στον τελικό του περασμένου Euro που διεξήχθη στο «Γουέμπλεϊ» της Αγγλίας (τυχαίο;) όταν οι Βρετανοί προσπάθησαν να μπουν χωρίς εισιτήριο για να δουν το ματς με την Ιταλία.

❗️Liverpool fans without tickets overwhelmed the police for several minutes at Gate U of the stadium. #UCLFinal